«Локомотив» победил СКА в 5 из 6 последних встреч. Ярославцы – подавляющие фавориты сегодняшней игры

«Локомотив» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля победил СКА в 5 из 6 последних личных встреч, в том числе дважды в этом сезоне – 4:2 дома и 3:1 на выезде.

Букмекеры считают «Локомотив» явным фаворитом встречи за 1.43. На победу петербуржцев с учетом овертайма о буллитов дают коэффициент 3.01.

Игра состоится 31 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.