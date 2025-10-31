Медведев – фаворит 1/4 финала «Мастерса» в Париже против Зверева. Россиянин дошел до полуфиналов на трех последних турнирах

Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Россиянин дошел до полуфиналов на трех последних турнирах – в Алматы, Пекине и Шанхае.

Букмекеры считают Медведева небольшим фаворитом встречи за 1.85. На победу немецкого теннисиста дают коэффициент 2.04.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.