0

Медведев – фаворит 1/4 финала «Мастерса» в Париже против Зверева. Россиянин дошел до полуфиналов на трех последних турнирах

Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Россиянин дошел до полуфиналов на трех последних турнирах – в Алматы, Пекине и Шанхае.

Букмекеры считают Медведева небольшим фаворитом встречи за 1.85. На победу немецкого теннисиста дают коэффициент 2.04.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
