«Автомобилист» проиграл «Сибири» в 6 из 7 последних матчей на своем льду. 3.60 – снова уступят дома
«Автомобилист» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга проиграл «Сибири» в 6 из 7 последних домашних матчей. Трижды хозяева не смогли забить.
Букмекеры считают «Автомобилист» подавляющим фаворитом встречи за 1.33. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.58.
Матч пройдет 31 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.
