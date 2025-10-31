«Автомобилист» проиграл «Сибири» в 6 из 7 последних матчей на своем льду. 3.60 – снова уступят дома

«Автомобилист» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга проиграл «Сибири» в 6 из 7 последних домашних матчей. Трижды хозяева не смогли забить.

Букмекеры считают «Автомобилист» подавляющим фаворитом встречи за 1.33. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.58.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.