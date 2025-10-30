Промо
Лига Ставок запустила «Турниры» – новый функционал для игроков

Букмекерская компания «Лига Ставок» объявляет о запуске новой масштабной акции — «Турниры». Она позволит пользователям соревноваться между собой в ставках и получать призы за лучшие результаты.

В рамках акции будут запускаться турниры на различные виды спорта — футбол, хоккей, баскетбол, а также на эксклюзивные события, например, Лига Ставок MEDIA BASKET. Каждый турнир имеет собственный призовой фонд, который распределяется между участниками. Проект предусматривает большое количество призовых мест, чтобы как можно больше пользователей смогли победить. Общий призовой фонд запущенных турниров превышает 10 000 000 рублей, а количество победителей — более 5 000.

Турниры будут проходить в двух форматах набора очков: по обороту совершенных ставок или по чистому выигрышу. Кроме того, в турниры заложена система бустеров — бонусов за высокий коэффициент. Это позволяет участникам выбирать собственную стратегию, как победить в турнире, и дает шанс на успех каждому, независимо от стиля игры.

Продолжительность соревнований составит в среднем 7–10 дней для большей динамики и вовлеченности. Стоит отметить, что пользователи могут принимать участие в неограниченном количестве турниров.

Участники смогут следить за своими результатами и позицией в турнирной таблице, где отражаются никнеймы и аватары, интегрированные из уникальной и единственной в российском беттинге социальной сети «Сигнал». Дополнительно в каждом турнире будет активен чат игроков, что позволит бетторам максимально вовлекаться в процесс, обсуждая спортивные события.

Учет пари и начисление очков производится только после нажатия пользователем кнопки «Участвовать» в конкретном турнире. Продвигайтесь по турнирной таблице, занимайте призовые места и выигрывайте вместе с «Лигой Ставок»!

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/actions/tournaments

