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Президент Бразилии поддержал запрет ставок на желтые карточки в футболе

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва высказался по поводу ставок на определенные события в футболе.

Да Силва поддержал сенатора Хорхе Каджуру, который предложил запретить ставки на фолы, карточки и офсайды и оставить пари только на исход матча.

«Я думаю, это правильно. Люди могут манипулировать результатом игры, но это гораздо сложнее, чем спровоцировать судью и получить желтую карточку», – заявил да Силва.

В настоящее время ведется расследование в отношении двух бразильских игроков – Лукаса Пакета и Луиса Энрике. Их подозревают в преднамеренном получении желтых карточек с целью заработка на ставках.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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