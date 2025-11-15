Сборная Казахстана не проиграла Бельгии – 1:1. Ничья оценивалась в 12% вероятности
Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.
В прематче бельгийцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.15. Ничья зашла за 8.00 (около 12% вероятности).
Таким образом, казахстанцы продлили беспроигрышную серию до 3 матчей.
Можно было что-то заработать на 22-матчевой серии России без поражений?
Опубликовала: Венера Кравченко
