Сборная Казахстана не проиграла Бельгии – 1:1. Ничья оценивалась в 12% вероятности

Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

В прематче бельгийцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.15. Ничья зашла за 8.00 (около 12% вероятности).

Таким образом, казахстанцы продлили беспроигрышную серию до 3 матчей.

