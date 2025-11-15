0

Сборная Казахстана не проиграла Бельгии – 1:1. Ничья оценивалась в 12% вероятности

Сборная Бельгии в гостях сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

В прематче бельгийцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.15. Ничья зашла за 8.00 (около 12% вероятности).

Таким образом, казахстанцы продлили беспроигрышную серию до 3 матчей.

Можно было что-то заработать на 22-матчевой серии России без поражений?

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoсборная Казахстана по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Мбаппе стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Ямаль – 2-й у букмекеров, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Месси – 6-й
сегодня, 14:28
Англия выиграла все матчи отбора ЧМ-2026 с общим счетом 20:0. Коэффициент 1.67 – не пропустит от Албании
сегодня, 13:29
«Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ, считают букмекеры. Сейчас петербуржцы занимают 3-е место в таблице
сегодня, 12:40
Синнер – фаворит против Алькараса у букмекеров. Испанцы ни разу не выигрывали итоговый турнир в XXI веке
сегодня, 10:27
Италия должна разгромить Норвегию 9:0 для прямого выхода на ЧМ-2026. Букмекеры оценивают вероятность этого события в 2%
сегодня, 09:34
«Вашингтон» идет 14-м на Востоке. Шансы на выход в плей-офф НХЛ снизились до 55% с начала сезона
сегодня, 08:28
Сборная Беларуси сенсационно сыграла вничью с Данией – 2:2. Букмекеры давали на это 7% вероятности
сегодня, 07:33
Италия за 2.02 – фаворит матча с Норвегией. Ставьте на исход с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 06:00Реклама
Прервалась 22-матчевая серия России без поражений. Подопечные Карпина котировались фаворитами в 21 из 22 игр
вчера, 17:50
Россия проиграла Чили, хотя котировалась явным фаворитом матча
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп – фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Ираола – 2-й у букмекеров, Гласнер – 3-й, Эмери – 4-й
14 ноября, 14:45
«У казанцев есть эмоциональное преимущество за счет недавней победы». Прогноз Дарьи Романовой на матч «Ак Барс» – «Динамо»
13 ноября, 13:03
Россия побеждает Перу после первого тайма – 1:0. На разгром дают коэффициент 3.30
12 ноября, 17:55
Максимум 7 удалений было в 9 последних встречах «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. 1.73 – продление тренда
12 ноября, 11:37
700 000 фрибетов от BetBoom за ставки на Сборную
12 ноября, 11:13Промо
Сборная Перу проиграла 9 из 10 последних матчей на выезде. 1.55 – уступят России в Санкт-Петербурге
12 ноября, 11:00
Батраков – самый вероятный автор гола в матче Россия – Перу. У хавбека «Локомотива» 3 мяча в 8 играх за сборную
12 ноября, 10:04
Россиянин поставил 10 млн рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Перу
12 ноября, 09:56
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России над Перу
12 ноября, 09:50Промо
Россия – явный фаворит матча с Перу. Победа команды Карпина обвалилась с 1.87 до 1.60
12 ноября, 08:05