Сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам снова заработал
Сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра» вновь стал доступен для пользователей.
Сайт запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт», однако спустя три дня портал оказался недоступен. 11 ноября сайт вновь заработал.
«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.
Сейчас на сайте проекта можно пройти тест «на лудомана», ознакомиться с рекомендациями и данными исследований о лудомании. В будущем авторы проекта планируют внедрить горячую линию, помощь психологов и других специалистов.
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