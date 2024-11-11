Сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам снова заработал

Сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра» вновь стал доступен для пользователей.

Сайт запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт», однако спустя три дня портал оказался недоступен. 11 ноября сайт вновь заработал.

«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.

Сейчас на сайте проекта можно пройти тест «на лудомана», ознакомиться с рекомендациями и данными исследований о лудомании. В будущем авторы проекта планируют внедрить горячую линию, помощь психологов и других специалистов.

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