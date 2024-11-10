«Тоттенхэм» доигрался до катастрофы: на «Ипсвич» прошел двузначный кэф, лондонцы рухнули на десятое место

В одиннадцатом туре АПЛ – большая сенсация: первая победа «Ипсвича» пришла, когда совсем не ждали. Один из главных аутсайдеров лиги на выезде одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:1. До матча на такой исход давали коэффициент больше 10.00.

Второй матч в рейтинге сенсаций АПЛ

Противостояние «Тоттенхэма» и «Ипсвича» – одна из главных неожиданностей английского сезона. Больший коэффициент на классический исход проходил только раз: выше оценивали победу «Ноттингема» на выезде против «Ливерпуля» (11.50).

Добавляет значимости и достижение «Ипсвича» – клуб выиграл в Премьер-Лиге впервые с 2002 года. Большой праздник для команды, которую в целом уже списали обратно в Чемпионшип по раскладам.

Легко назвать такое поражение случайностью, но в нынешнем сезоне у «Тоттенхэма» уже были статистические странности дома. Команда в пятый раз подряд пропускает первой. В играх с «Астон Виллой», «Вест Хэмом» и «Брентфордом» удавалось героически преодолевать трудности и побеждать. В четвертый раз подряд с волевой победой не сложилось.

Еще одна деталь – время провала: «Тоттенхэм» по загадочной причине хуже всего играет в последние пятнадцать минут первого тайма. С 30-й и до перерыва теперь разница мячей 2:5. Показатель хуже только у «Саутгемптона» (0:6). Примечательно, что в рамках остальных отрезков у «шпор» нет отрицательной разницы мячей в АПЛ.

В Лигу чемпионов только через Лигу Европы?

«Тоттенхэм» умудрился проиграть уже в пятый раз в АПЛ. Теперь в таблице у команды Энджа Постекоглу десятое место и грустное соседство с «Брентфордом». До четвертой позиции, правда, всего три очка – стабильности у конкурентов нет.

Даже после такого неудачного старта коэффициент на финиш в топ-4 не поднялся выше 2.00. Сейчас дают около 1.95. Команда оценивается примерно на одном уровне с «Челси».

В любом случае у «Тоттенхэма» есть и резервная дверь в главный еврокубок – в Лиге Европы «шпоры» считаются главными претендентами на трофей у букмекеров.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose