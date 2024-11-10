15.00 – Роналду перейдет зимой в «Аль-Хилаль». Клуб подыскивает замену Неймару
Букмекеры предлагают поставить на переход Криштиану Роналду в «Аль-Хилаль» в зимнее трансферное окно.
По информации UOL, «Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Расторжение соглашения с бразильцем освободит место для еще одного легионера старше 23 лет – по правилам, в одной команде может быть максимум восемь таких игроков.
Букмекеры дают коэффициент 15.00 на то, что Роналду зимой перейдет в «Аль-Хилаль». Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2022 года. За это время игрок завоевал один трофей – Кубок арабских чемпионов.
В прошлом сезоне Криштиану с командой стал вице-чемпионом Саудовской Аравии, золото выиграл «Аль-Хилаль».
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