Объем ставок на спорт в Нью-Йорке в октябре превысил 2 млрд долларов. Это рекорд
Букмекерские компании Нью-Йорка приняли в октябре ставок на 2,32 млрд долларов.
Такая сумма стала самым большим показателем ставок на спорт за один месяц в США. Также объем ставок за октябрь в Нью-Йорке вырос на 15,4% по сравнению с сентябрем.
Второй месяц подряд в букмекерских компаниях Нью-Йорка было поставлено более 2 млрд долларов. Выручка букмекеров за октябрь составила 176,4 млн долларов. Это на 14% меньше, чем в сентябре – 204,7 млн долларов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ESPN
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