0

Объем ставок на спорт в Нью-Йорке в октябре превысил 2 млрд долларов. Это рекорд

Букмекерские компании Нью-Йорка приняли в октябре ставок на 2,32 млрд долларов.

Такая сумма стала самым большим показателем ставок на спорт за один месяц в США. Также объем ставок за октябрь в Нью-Йорке вырос на 15,4% по сравнению с сентябрем. 

Второй месяц подряд в букмекерских компаниях Нью-Йорка было поставлено более 2 млрд долларов. Выручка букмекеров за октябрь составила 176,4 млн долларов. Это на 14% меньше, чем в сентябре – 204,7 млн долларов.

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака»: не побеждает со времен 7:1, забивал в 8 матчах, но головой – ни разу

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ESPN
Ставки на спорт
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо», ведя 1:0 к 78-й минуте. В лайве на это давали 20.00
31 минуту назад
Более 82 млн человек посетили сайты российских букмекеров в октябре
сегодня, 13:47
«Ман Сити» впервые с 2018-го проиграл 3 матча подряд. 4.30 – серия продлится с «Брайтоном»
сегодня, 08:46
Гол или ассист Дзюбы – прогноз Курчавовой на матч «Спартак» – «Акрон»
6сегодня, 08:15
Алонсо – главный фаворит на замену Анчелотти в «Реале», Рауль – 2-й, Артета – в топ-5 у букмекеров
10сегодня, 08:05
«Почему-то кажется, что «Химки» способны отстоять ничью». Прогноз Алфимова на «Ростов» – «Химки
1сегодня, 07:43
«Ливерпуль» и «Астон Вилла» обменивались голами в 7 из 9 последних матчей. 1.65 – обе забьют
сегодня, 07:34
Форварда «Фламенго» Энрике подозревают в намеренном получении желтых карточек. Экс-игроку сборной Бразилии грозит от 2 до 6 лет тюрьмы
вчера, 14:59
Прибыль ЕЦУПИСа выросла на 61% за год. 43,8 млрд рублей – комиссионные доходы за 9 месяцев 2024-го
1вчера, 14:01
Коэффициент на победу «Ливерпуля» в общем этапе ЛЧ обвалился с 10.75 до 1.90. На «Реал» можно поставить за 100.00
4вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Голевая ничья кажется наиболее вероятным исходом». Прогноз Никиты Ковальчука на «Челси» – «Арсенал»
сегодня, 14:50
Правительство Австралии рассматривает возможность запрета рекламы азартных игр на стадионах
сегодня, 14:41
Бельский сделал прогноз на матч «Челси» – «Арсенал» с коэффициентом 2.75
1сегодня, 13:24
«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ на стороне команды Арне Слота
сегодня, 09:23Реклама
Фрибет за фрибетом: Лига Ставок запустила «Лотериаду» с общим призовым фондом в 2,5 миллиона рублей!
1сегодня, 08:26Реклама
91 детская футбольная команда получила инвентарь в рамках акции «Путь регионов» FONBET Кубка России
вчера, 12:28Реклама
Алексей Ягудин станет гостем красноярского этапа Гран-при по фигурному катанию
вчера, 11:14Реклама
Участники акции Лиги Ставок угадали исход выборов в США-2024 и выиграли 300 тысяч рублей
7 ноября, 14:22Реклама
Итоги Международной матчевой встречи по боксу: победитель, награждение и интерактив от БК “Мелбет”
7 ноября, 12:25Реклама
BetBoom объявляет о старте акции «Спортивный марафон» с призовым фрибет-фондом 6 000 000!
7 ноября, 10:54Реклама