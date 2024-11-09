Объем ставок на спорт в Нью-Йорке в октябре превысил 2 млрд долларов. Это рекорд

Букмекерские компании Нью-Йорка приняли в октябре ставок на 2,32 млрд долларов.

Такая сумма стала самым большим показателем ставок на спорт за один месяц в США. Также объем ставок за октябрь в Нью-Йорке вырос на 15,4% по сравнению с сентябрем.

Второй месяц подряд в букмекерских компаниях Нью-Йорка было поставлено более 2 млрд долларов. Выручка букмекеров за октябрь составила 176,4 млн долларов. Это на 14% меньше, чем в сентябре – 204,7 млн долларов.

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