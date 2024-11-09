Дзюба против «Спартака»: не побеждает со времен 7:1, забивал в 8 матчах, но головой – ни разу

Любит отмечаться во вторых таймах и дома.

36-летний Артем Дзюба готовится сыграть 20-й матч против «Спартака» – теперь в составе «Акрона». Если сделает дубль, юбилейными будут даже голы в ворота этого клуба – сейчас их восемь.

Как выглядит классический гол Дзюбы «Спартаку»? Подсчитали через прошлые мячи.

Дзюба чаще побеждал «Спартак» и забивал во вторых таймах домашних матчей

За «Томь», «Ростов» и «Арсенал» Дзюбе против «Спартака» сыграть не доводилось, так что «Акрон» станет всего третьим клубом после «Зенита» и «Локомотива».

Насколько успешно он играл против «Спартака» и как забивал ему – видно из графики:

Получается, классический гол Дзюбы «Спартаку» – в РПЛ, дома, во втором тайме, правой ногой из пределов штрафной. Половина из восьми – как раз такие. Как и последний – за «Локомотив» осенью 2023-го.

Победный гол пока один – когда в 2016-м «Зенит» победил 5:2, а Дзюба забил третий мяч. Дважды его голы вытаскивали ничью – это самый первый мяч в 2015-м (2:2 за «Зенит» в Москве) и пока самый последний (1:1 за «Локо» против «Спартака»).

После ухода из «Зенита» у Дзюбы сохранялась успешная статистика – восемь побед и всего два поражения в 15 матчах против «Спартака» (оба случились весной и осенью 2017-го). Но после перехода в «Локомотив» она скорректировалась – Дзюба с «Локо» в четырех матчах не победил и трижды проиграл. Последняя победа – как раз те самые 7:1 в октябре 2021-го, где он реализовал пенальти.

Забивал Дзюба «Спартаку» в восьми играх – везде по одному голу. Не было дублей или хет-триков. Интересно, что и мячей головой тоже не случалось.

Предыдущий схожий пример – Павел Погребняк, который тоже уходил в «Зенит» (хоть и не напрямую), начиная в «Спартаке». У него 16 матчей, из которых выиграно в основное время только два (в «Зените» и «Урале»), но забито девять голов (за пять команд – помимо «Зенита» и «Урала» это «Томь», «Динамо» и «Тосно»).

При этом перекосов у Погребняка по таймам или аренам не было – на один мяч больше дома, чем в гостях, на один меньше до перерыва, чем после.

Что Дзюба говорил после голов – поначалу эмоционально, позже – куда спокойнее

Высказывания Дзюбы о «Спартаке» многим памятны, но первая реакция после каждого из голов не менее интересна.

● Первый гол состоялся на спартаковском стадионе в 2015 году. Много эмоций: «У меня все внутри перевернулось 15 раз, я так этого хотел . Справедливость в этой жизни есть, я этому очень рад, но это не победа. Хороший матч и для меня это была проверка. Не всем такое пожелаешь пройти, но я знал, к чему это все приведет. Трудно справиться с этим, вчера уснул только в 5 утра, но я прошел эту проверку».

● Победный гол в следующем году, когда «Зенит победил 5:2. Тоже шквал: «Не передать. Для меня это второй матч, когда кажется, будто на самого себя смотрю со стороны. Трудно описать. После гола столько эмоций, прям оковы спадают . Для меня это очень важный матч. Так будет всегда, мое сердце будет долго пылать, пока бьется. Надеюсь, когда-нибудь все узнают всю правду».

● В том же году – снова гол и победа 4:2. Драйв не стихает: «Я когда-то дал себе слово, что всегда буду биться против них. Справедливость существует. Я всегда буду биться против них с горячим сердцем и никогда не прощу определенные вещи ».

● А следующей весной уже делиться хотелось меньше – тогда «Зенит» уступил, хоть Дзюба и забил. Важнейший матч, который многое в сезоне решил. В том числе для Дзюбы: «Чего тут говорить? Гонка закончилась».

● Дальше пришлось ждать несколько лет, пока Дзюба не забил в полуфинале Кубка. Победа – и короткий спич: «Важнейшая. Три из трех в этом году. Три из трех!»

● Через пять месяцев – гол «Спартаку», и простой анализ: «По игре – будем откровенны – без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Хотелось отметиться в таком матче – чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили – и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив! »

● Еще через год реализовал пенальти, забив «Спартаку» один из семи голов. И другой фон: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет…»

● А комментарий к восьмому голу в ворота «Спартака» – уже за «Локо» – получить не удалось. Дзюба на тот момент перестал общаться с журналистами, хотя и высказался: «Я марионетка в руках Слуцкого». Но это было про шоу с тренером, а не про гол.

Из восьми голов Дзюба ни один не отпраздновал бурно – давал волю эмоциям, только натянув майку на голову. «Я ни разу не праздновал гол «Спартаку» и не буду этого делать », – подтвердил он летом 2019-го. Слово сдержал все восемь раз.

А вот что ждет от матча против «Спартака» сейчас: «Не могу сказать, что что-то запредельное . Будет интересный матч. Мне не так много осталось [играть], и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться».

У гола Дзюбы «Спартаку» вероятность не слишком высока

Перед матчем «Спартак» – «Акрон» вероятность забитого мяча Дзюбы оценивается в 26% – коэффициент 3.85. Например, на гол Александра Соболева «Спартаку» еще перед переходом в «Зенит» давали 36% (2.75).

Из возможных авторов голов «Акрона» это самый высокий процент, а у «Спартака» ниже коэффициенты даются на мячи Манфреда Угальде, Тео Бонгонды и Эсекиэля Барко. Есть и комбинированные варианты – например, «Дзюба забьет и «Акрон» не проиграет» идет за 6.90. Вероятность небольшая – 14%.

У «Тенниси» есть две интересные линии на Дзюбу и бывшие команды. 25% дается на гол Дзюбы «Спартаку» в сезоне-2024/25 (коэффициент 4.00), а еще есть 9% на то, что он отличится в матче и со «Спартаком», и с «Зенитом» (11.00).

Со «Спартаком» «Акрону» встречаться еще дважды – помимо матча 10 ноября будет игра 20 апреля 2025 года. А с «Зенитом» остался только один матч – и он состоится в последнем туре 2024 года – 7 декабря и в гостях.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович