Дзюба против «Спартака»: не побеждает со времен 7:1, забивал в 8 матчах, но головой – ни разу
Любит отмечаться во вторых таймах и дома.
36-летний Артем Дзюба готовится сыграть 20-й матч против «Спартака» – теперь в составе «Акрона». Если сделает дубль, юбилейными будут даже голы в ворота этого клуба – сейчас их восемь.
Как выглядит классический гол Дзюбы «Спартаку»? Подсчитали через прошлые мячи.
Дзюба чаще побеждал «Спартак» и забивал во вторых таймах домашних матчей
За «Томь», «Ростов» и «Арсенал» Дзюбе против «Спартака» сыграть не доводилось, так что «Акрон» станет всего третьим клубом после «Зенита» и «Локомотива».
Насколько успешно он играл против «Спартака» и как забивал ему – видно из графики:
Получается, классический гол Дзюбы «Спартаку» – в РПЛ, дома, во втором тайме, правой ногой из пределов штрафной. Половина из восьми – как раз такие. Как и последний – за «Локомотив» осенью 2023-го.
Победный гол пока один – когда в 2016-м «Зенит» победил 5:2, а Дзюба забил третий мяч. Дважды его голы вытаскивали ничью – это самый первый мяч в 2015-м (2:2 за «Зенит» в Москве) и пока самый последний (1:1 за «Локо» против «Спартака»).
После ухода из «Зенита» у Дзюбы сохранялась успешная статистика – восемь побед и всего два поражения в 15 матчах против «Спартака» (оба случились весной и осенью 2017-го). Но после перехода в «Локомотив» она скорректировалась – Дзюба с «Локо» в четырех матчах не победил и трижды проиграл. Последняя победа – как раз те самые 7:1 в октябре 2021-го, где он реализовал пенальти.
Забивал Дзюба «Спартаку» в восьми играх – везде по одному голу. Не было дублей или хет-триков. Интересно, что и мячей головой тоже не случалось.
Предыдущий схожий пример – Павел Погребняк, который тоже уходил в «Зенит» (хоть и не напрямую), начиная в «Спартаке». У него 16 матчей, из которых выиграно в основное время только два (в «Зените» и «Урале»), но забито девять голов (за пять команд – помимо «Зенита» и «Урала» это «Томь», «Динамо» и «Тосно»).
При этом перекосов у Погребняка по таймам или аренам не было – на один мяч больше дома, чем в гостях, на один меньше до перерыва, чем после.
Что Дзюба говорил после голов – поначалу эмоционально, позже – куда спокойнее
Высказывания Дзюбы о «Спартаке» многим памятны, но первая реакция после каждого из голов не менее интересна.
● Первый гол состоялся на спартаковском стадионе в 2015 году. Много эмоций: «У меня все внутри перевернулось 15 раз, я так этого хотел. Справедливость в этой жизни есть, я этому очень рад, но это не победа. Хороший матч и для меня это была проверка. Не всем такое пожелаешь пройти, но я знал, к чему это все приведет. Трудно справиться с этим, вчера уснул только в 5 утра, но я прошел эту проверку».
● Победный гол в следующем году, когда «Зенит победил 5:2. Тоже шквал: «Не передать. Для меня это второй матч, когда кажется, будто на самого себя смотрю со стороны. Трудно описать. После гола столько эмоций, прям оковы спадают. Для меня это очень важный матч. Так будет всегда, мое сердце будет долго пылать, пока бьется. Надеюсь, когда-нибудь все узнают всю правду».
● В том же году – снова гол и победа 4:2. Драйв не стихает: «Я когда-то дал себе слово, что всегда буду биться против них. Справедливость существует. Я всегда буду биться против них с горячим сердцем и никогда не прощу определенные вещи».
● А следующей весной уже делиться хотелось меньше – тогда «Зенит» уступил, хоть Дзюба и забил. Важнейший матч, который многое в сезоне решил. В том числе для Дзюбы: «Чего тут говорить? Гонка закончилась».
● Дальше пришлось ждать несколько лет, пока Дзюба не забил в полуфинале Кубка. Победа – и короткий спич: «Важнейшая. Три из трех в этом году. Три из трех!»
● Через пять месяцев – гол «Спартаку», и простой анализ: «По игре – будем откровенны – без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Хотелось отметиться в таком матче – чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили – и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив!»
● Еще через год реализовал пенальти, забив «Спартаку» один из семи голов. И другой фон: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет…»
● А комментарий к восьмому голу в ворота «Спартака» – уже за «Локо» – получить не удалось. Дзюба на тот момент перестал общаться с журналистами, хотя и высказался: «Я марионетка в руках Слуцкого». Но это было про шоу с тренером, а не про гол.
Из восьми голов Дзюба ни один не отпраздновал бурно – давал волю эмоциям, только натянув майку на голову. «Я ни разу не праздновал гол «Спартаку» и не буду этого делать», – подтвердил он летом 2019-го. Слово сдержал все восемь раз.
А вот что ждет от матча против «Спартака» сейчас: «Не могу сказать, что что-то запредельное. Будет интересный матч. Мне не так много осталось [играть], и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться».
У гола Дзюбы «Спартаку» вероятность не слишком высока
Перед матчем «Спартак» – «Акрон» вероятность забитого мяча Дзюбы оценивается в 26% – коэффициент 3.85. Например, на гол Александра Соболева «Спартаку» еще перед переходом в «Зенит» давали 36% (2.75).
Из возможных авторов голов «Акрона» это самый высокий процент, а у «Спартака» ниже коэффициенты даются на мячи Манфреда Угальде, Тео Бонгонды и Эсекиэля Барко. Есть и комбинированные варианты – например, «Дзюба забьет и «Акрон» не проиграет» идет за 6.90. Вероятность небольшая – 14%.
У «Тенниси» есть две интересные линии на Дзюбу и бывшие команды. 25% дается на гол Дзюбы «Спартаку» в сезоне-2024/25 (коэффициент 4.00), а еще есть 9% на то, что он отличится в матче и со «Спартаком», и с «Зенитом» (11.00).
Со «Спартаком» «Акрону» встречаться еще дважды – помимо матча 10 ноября будет игра 20 апреля 2025 года. А с «Зенитом» остался только один матч – и он состоится в последнем туре 2024 года – 7 декабря и в гостях.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович