Правительство Австралии рассматривает возможность запрета рекламы азартных игр на стадионах

Члены правительства Австралии рассматривают возможность запрета рекламы азартных игр на стадионах.

Министр связи Мишель Роуленд заявила о необходимости реформ и поддержала запрет на рекламу на LED-экранах на стадионах. Также она упомянула о возможном расширении ограничений на размещение логотипов на футболках команд.

Такие действия являются реакцией на растущую обеспокоенность населения страны из-за влияния повсеместной рекламы гемблинга на молодую аудиторию.

Роуленд отказалась комментировать сроки рассмотрения парламентом реформ в секторе азартных игр.

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