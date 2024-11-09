Бодрая гонка в Италии: «Интер» много пропускает, «Юве» не проигрывает, а лидер – «Наполи» Конте

«Аталанта» забивает больше всех.

В чемпионате Италии – заявка на веселую чемпионскую гонку, чего точно не было в последние два сезона, когда титул легко брали «Наполи» и «Интер». Сейчас сразу шесть первых команд – в пределах четырех очков, способна подтянуться и седьмая.

Напоминаем, как выглядит таблица после 11 туров:

«Милан» по потерянным очкам не слишком отстал от лидеров – по сути, он тоже в обойме.

По раскладам нет изменений только у «Интера», «Наполи» все ближе, шансы «Милана» падают

Мы выделили пятерку команд, которые считались главным фаворитами перед сезоном, и отследили движение их коэффициентов на титул:

Сюда не вошли расклады по «Фиорентине» и «Лацио», которые сейчас обитают в топ-5 турнирной таблицы. Коэффициент на них упал – 35.00 сейчас у «Лацио», а на старте был 50.00, столько же и у «Фио», хотя изначальный – 100.00.

Интереснее отследить изменения именно стартовых топ-5. Практически не менялся коэффициент у «Интера» ни в какую сторону. На «Наполи» чуть взлетал, а потом стал почти в три раза ниже. У «Юве», напротив, его рост. На «Аталанту» нестабильно, а в «Милан» веры становится все меньше.

«Наполи» чаще побеждает, «Аталанта» больше забивает, «Ювентус» не проигрывает», а у «Интера» трещит оборона

Чем пятерка фаворитов выделяется в сезоне:

● «Наполи» побеждает чаще всех, отрезок из восьми побед в девяти матчах и позволил взлететь высоко. Команда пропускает мало, способствуют этому семь сухих матчей. Любопытно, что она ни в первом, ни во втором таймах – не лучшая в Италии, но все равно лидирует в таблице.

● «Интер» – единственная команда с голами во всех матчах, но и пропускает многовато для себя. Например, всего на один мяч больше пропущено у «Монцы», которая идет предпоследней. Был отрезок из пяти игр, в четырех из которых «Интер» вообще пропускал не меньше двух голов. Еще он подает больше всех угловых и не проигрывает первые таймы.

● «Аталанта» – самая результативная команда сезона и самая зрелищная, в матчах с ее участием забивается 3,91 гола в среднем за игру. Из семи побед –четыре разгромные, даже «Наполи» грохнули 3:0. Сейчас у «Аталанты» продолжается серия из пяти побед подряд с общей разницей 18:2. А в первых таймах она играет лучше всех.

● «Ювентус» – единственный, кто еще не проигрывал в сезоне. Он пропускает меньше всех, да еще и набрал восемь сухих матчей – так много нет ни у кого. Но ничьих пока больше чем побед, что и мешает идти в таблице выше.

● У «Милана» старт совсем не задался – всего два очка в первых трех турах, зато дальше было пять побед в семи играх. Но из всей лидирующей группы команда забивает меньше, а вторые таймы проводит совсем слабо – выиграла только два из десяти.

В следующих двух турах – очень серьезные пересечения: 10 ноября «Интер» примет «Наполи», а сразу после международной паузы «Милан» сыграет дома с «Ювентусом».

Расклад перед прошлым сезоном – насколько он совпал с итоговым?

В сезоне-2023/24 сбылось главное – «Интер» считался главным фаворитом, чемпионство он и выиграл. В четверке ожидали «Милан», «Ювентус» и «Наполи» – подкачали только неаполитанцы, вообще скатившись на дно топ-10. В еврокубках ждали «Рому», «Лацио» и «Фиорентину» – это сбылось. Фактически только «Болонья» заменила «Наполи» в раскладах.

С вылетом, правда, попадание было нулевым – перед сезоном в тройке главных аутсайдеров шли «Дженоа», «Кальяри» и «Лечче», но все они спаслись, а вылетели «Салернитана» и «Фрозиноне», а также «Сассуоло», который вообще видели в десятке.

Перед сезоном-2024/25 первые четыре места отдавались «Интеру», «Ювентусу», «Милану» и «Наполи», в борьбе за еврокубки также рассматривались «Аталанта», «Рома», «Лацио», «Болонья» и «Фиорентина». Фактически сейчас так и происходит, только «Удинезе» в этом списке пока меняет «Рому».

На вылет одинаковыми видели шансы пяти команд – «Венеции», «Вероны», «Кальяри», «Лечче» и «Эмполи». Из этой компании «Верона» располагается чуть поодаль от опасной зоны, а «Эмполи» пока вообще обитает в десятке с неплохим начальным запасом по очкам.

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Главный же интригующий вопрос выходных – матч «Интера» и «Наполи» в Милане. Концерт в виде 4:4 против «Юве» мы уже видели не так давно, повторится ли подобное на этот раз?

Букмекеры осторожно относятся к вероятности голов – на ТБ2,5 дают 53% (коэффициент 1.87), а на ТМ2,5 – 51% (это 1.97). Фаворит же очевидный – «Интер» с 53% на победу (1.87), в «Наполи» верят меньше – 25% (4.05).

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /Gabriel BOUYS / AFP; Gettyimages.ru / Marco Luzzani