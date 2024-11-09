Более 82 млн человек посетили сайты российских букмекеров в октябре

Посещаемость сайтов легальных букмекеров снизилась в октябре.

По данным сервиса Similarweb, трафик легальных российских букмекерских компаний в октябре 2024 года составил 82,59 млн пользователей. Это на 13,96% меньше по сравнению с сентябрем.

Лидером по объему трафика в октябре стал «Фонбет» – букмекер продемонстрировал самый значительный рост посещаемости в сравнении с сентябрем (+5,9%). Второе место занял «Винлайн», чей объем трафика упал на 34,08%. Третье место сохранил PARI (-3,18%).

Наибольшую просадку по трафику в октябре показал «Тенниси» (-50%).

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