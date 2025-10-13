Узбекистан два года не проигрывает в статусе андердога. 2.01 – не уступят Уругваю

Сборная Узбекистана проведет товарищеский матч с Уругваем.

Узбекистан не проигрывает в статусе андердога у букмекеров больше двух лет. Последнее такое поражение – от США (0:3) в товарищеском матче 10 сентября 2023 года.

В 8 следующих матчах в статусе андердога Узбекистан 7 раз сыграл вничью и один раз победил – 2:0 с Вьетнамом, на победу давали коэффициент 6.85.

Уругвай котируется явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.75. На победу Узбекистана можно поставить за 4.86, на непоражение – за 2.01.

Матч состоится 13 октября и начнется в 15:45 по московскому времени.