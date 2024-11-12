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Судан, Лесото и Узбекистан рвутся на ЧМ-2026 – эксклюзив из квалификации за пределами Европы

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Клубный футбол ушел на последний в этом году международный перерыв. Пока в Европе сборные готовятся к матчам Лиги наций, в остальном мире проходит квалификация к чемпионату мира-2026. Расширение турнира до 48 участников – шанс для сборных, которые давно не были на ЧМ. А может, и вообще никогда не участвовали.

Узбекистан с Файзуллаевым и Шомуродовым – новая азиатская сила?

В Азии 18 сборных разбиты на три группы по шесть команд. Два победителя из каждой поедут на ЧМ, а сборные, занявшие 3-4 строчки, разыграют еще две путевки. Еще одно место можно получить через межконтинентальные стыки, которые пройдут в марте 2026-го.

Узбекистан попал в группу с Ираном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и Северной Кореей. И вдруг мощно стартовал – три победы в четырех турах. А с частым участником ЧМ, Ираном, поделил очки.

После четырех туров Узбекистан набрал 10 очков и только по дополнительным показателям уступает лидерство иранцам. В ноябре сборная проведет два матча – против Катара и Северной Кореи.

Также от Азиатской конфедерации на ЧМ напрямую могут попасть Иордания или Ирак. В группе В ожидаемо лидирует Южная Корея, так что эти сборные разыграют вторую прямую путевку между собой. Причем Иордания никогда не выходила на мундиаль, а Ирак не участвовал там с 1986 года.

Нигерия проваливается, а Судан рвется на ЧМ, хотя в стране идет гражданская война

В Африке формат отбора попроще: девять групп по шесть команд. Правда, в группе Е уже пять – Эритрея снялась с отбора ЧМ. Победители идут на мундиаль напрямую, а четыре лучшие сборные в рейтинге вторых мест разыграют одну путевку в межконтинентальные стыки. Квалификация стартовала в ноябре 2023-го, но приостановилась из-за отбора на Кубок Африканский наций-2025. В марте 2025-го квалификация к ЧМ возобновится.

Однако четыре тура уже позади и в некоторых группах наметились интересные сюжеты. Например, в группе В неожиданно лидирует Судан. При этом в стране уже полтора года идет гражданская война, которая унесла жизни более 20 тысяч человек и породила минимум 2 миллиона беженцев.

Плотная борьба в группе С. На прямую путевку претендуют сразу три команды, которые даже на Кубок Африканских наций отбираются раз в вечность: Руанда, Бенин и Лесото. Правда, противостоит им опытная сборная ЮАР. А Нигерия, одна из самых успешных африканских сборных, за четыре тура набрала лишь три очка.

Бразилия наконец-то проснулась, а Чили снова мимо ЧМ

В Южной Америке квалификация в самом разгаре – прошло 10 туров из 18. Формат знакомый: 10 сборных играют 2-х круговой турнир. Только теперь путевок больше. Шесть команд попадут на ЧМ напрямую, еще одна сыграет в межконтинентальных стыках.

В сентябре все говорили о мучениях Бразилии. К тому моменту у бразильцев было всего три победы в восьми матчах квалификации. В октябре сборная наконец пришла в себя, выиграла два матча из двух и на четыре очка отдалилась от зоны стыков.

Чили пропустила два последних мундиаля и ожидалось, что с расширением числа участников точно попадет на ЧМ-2026. Но сборная идет последней в таблице, а до зоны стыков семь очков. Кажется, снова мимо.

В Океании и КОНКАКАФ отбор только на начальной стадии. В обеих конфедерациях идет второй раунд. Битва за прямые путевки начнется в третьем раунде, куда выйдут 1-2 места каждой группы. Тут целая россыпь экзотических сборных: Новая Каледония, Вануату, Кюрасао, Суринам, Никарагуа. Кого-то из них, скорее всего, мы увидим на ЧМ-2026.

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Фото: Gettyimages/Carl Recine

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