Более 393 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»

Миллионная акция «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок» продолжает радовать участников большими призами и частыми выигрышами. Более 29 000 участников уже получили денежные выигрыши, а общая сумма выплат превысила 393 миллиона рублей. Более того, 127 участников акции стали обладателями 1 000 000 рублей. Самый крупный приз «Джекпот Мега» размером 100 миллионов рублей продолжает активно расти, и уже совсем скоро один из участников сможет сорвать по-настоящему большой куш.

Напомним, что выигрыши Джекпотов начисляются реальными деньгами, и получить их может каждый участник:

• Джекпот Макс – по ставке от 1 000 рублей;

• Джекпот Ультра – по ставке от 5 000 рублей;

• Джекпот Мега – по ставке от 10 000 рублей.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Чем больше ставка – тем больше шансов на победу. Каждый Джекпот выпадает после достижения определенной суммы в своем банке и может быть сорван в любой момент после этого.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot