СКА проиграл 5 матчей подряд, но котируется фаворитом против «Автомобилиста». Екатеринбуржцы победили в 6 последних играх
СКА встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команда Игоря Ларионова проиграла в 5 последних матчах. Последняя победа – на «Сочи» (4:2) в конце сентября.
«Автомобилист», выигравший 6 матчей подряд, котируется андердогом сегодняшней встречи за 2.10. СКА идет фаворитом у букмекеров за 1.75.
Матч пройдет 13 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
