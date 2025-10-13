  • Спортс
СКА проиграл 5 матчей подряд, но котируется фаворитом против «Автомобилиста». Екатеринбуржцы победили в 6 последних играх

СКА встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команда Игоря Ларионова проиграла в 5 последних матчах. Последняя победа – на «Сочи» (4:2) в конце сентября.

«Автомобилист», выигравший 6 матчей подряд, котируется андердогом сегодняшней встречи за 2.10. СКА идет фаворитом у букмекеров за 1.75.

Матч пройдет 13 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

