У Хейлунда 7+1 в 9 матчах за «Наполи» и Данию после ухода из «МЮ». 2.47 – отличится в игре против Греции
Сборная Дании примет Грецию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.
Датчане котируются фаворитами с коэффициентом 1.72. На победу Греции аналитики дают 5.50, на ничью – 3.90.
Расмус Хейлунд – самый вероятный автор гола у букмекеров. В этом сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 1 ассист в 9 матчах за Данию и «Наполи», который арендовал его у «МЮ».
На гол Хейлунда в игре против Греции можно поставить за 2.47.
Матч пройдет 12 октября. Начало – в 21:45 мск.
Можно ли не пропустить ни одного гола в отборе – и не попасть на ЧМ? У Кот-д’Ивуара есть такая вероятность
