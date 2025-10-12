У Хейлунда 7+1 в 9 матчах за «Наполи» и Данию после ухода из «МЮ». 2.47 – отличится в игре против Греции

Сборная Дании примет Грецию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.

Датчане котируются фаворитами с коэффициентом 1.72. На победу Греции аналитики дают 5.50, на ничью – 3.90.

Расмус Хейлунд – самый вероятный автор гола у букмекеров. В этом сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 1 ассист в 9 матчах за Данию и «Наполи», который арендовал его у «МЮ».

На гол Хейлунда в игре против Греции можно поставить за 2.47.

Матч пройдет 12 октября. Начало – в 21:45 мск.

Можно ли не пропустить ни одного гола в отборе – и не попасть на ЧМ? У Кот-д’Ивуара есть такая вероятность