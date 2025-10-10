Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Ираном

10 октября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 20:00 мск.

У сборной России 11 побед и 4 ничьи в 15 последних матчах. В сентябре команда Валерия Карпина провела две контрольные встречи. Россияне дома сыграли вничью с Иорданией (0:0) и разгромили в гостях Катар (4:1).

Иран готовится к финальной стадии ЧМ-2026. Команда Амира Галенои уверенно квалифицировалась на турнир, заняв первое место в своей группе отбора.

Россия и Иран встречались между собой трижды. Два матча завершились вничью, в одной игре сильнее оказались иранцы.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у сборной России хорошие шансы впервые обыграть Иран. На победу команды Карпина дают кэф 1.74 , на успех гостей предлагают 5.00 , ничья идет за 4.10.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 2.02 , на два гола и менее дают 1.79 . На обмен мячами предлагают 1.93 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.87 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России. 70% от всех ставок на исход пришлось на хозяев, на Катар отдано 13%, на ничью – 17%.

