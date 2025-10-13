7.80 – «Зенит» и «Спартак» не попадут в тройку призеров РПЛ. Команды отстают третьего места на 3 и 5 очков

Букмекеры не сомневаются, что «Зенит» или «Спартак» попадут в тройку призеров РПЛ по итогам сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 4-е место в таблице, отставая от топ-3 на три очка. «Спартак» – идет шестым с отставанием в 5 очков от третьего места.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что оба клуба не попадут в топ-3 по итогам чемпионата. 1.05 – «Зенит» или «Спартак» закончат сезон в первой тройке.