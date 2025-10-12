«Ротор» не побеждает 4 матча подряд. 1.69 – серия продлится в игре с «Черноморцем»

«Ротор» примет «Черноморец» в 14-м туре Лиги PARI.

«Ротор» – фаворит с коэффициентом 2.05. На победу «Черноморца» букмекеры дают 4.00, на ничью – 2.90.

Клуб из Волгограда не побеждает 4 матча подряд во всех турнирах. На продление серии можно поставить за 1.69 – во столько оценивают непроигрыш «Черноморца».

У новороссийского клуба после назначения тренера Вадима Евсеева лишь одно поражение в 6 играх. Остальные матчи «Черноморец» выиграл.

Встреча пройдет 12 октября. Начало – в 16:00 мск.

