«Ротор» не побеждает 4 матча подряд. 1.69 – серия продлится в игре с «Черноморцем»
«Ротор» примет «Черноморец» в 14-м туре Лиги PARI.
«Ротор» – фаворит с коэффициентом 2.05. На победу «Черноморца» букмекеры дают 4.00, на ничью – 2.90.
Клуб из Волгограда не побеждает 4 матча подряд во всех турнирах. На продление серии можно поставить за 1.69 – во столько оценивают непроигрыш «Черноморца».
У новороссийского клуба после назначения тренера Вадима Евсеева лишь одно поражение в 6 играх. Остальные матчи «Черноморец» выиграл.
Встреча пройдет 12 октября. Начало – в 16:00 мск.
«Торпедо» валится и в Первой лиге: предпоследние, 8 поражений. Победы только за счет голов-шедевров
Опубликовала: Венера Кравченко
