Швеция проиграла Косово (0:1) и осталась на последнем месте в группе отбора ЧМ-2026. На победу косоваров давали 9.25

Сборная Швеции сенсационно проиграла Косово (0:1) в 4м туре отбора к ЧМ-2026.

Шведы котировались подавляющими фаворитами встречи за 1.35. На победу Косово можно было поставить за 9.25.

Швеция занимает последнее место в отборочной группе B с одним баллом. Швейцария лидирует с 10 очками, косовары – вторые с 7 баллами, Словения – третья (3).