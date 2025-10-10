Сборная России ни разу не побеждала Иран. 1.69 – тренд прервется

Сборная России сыграет с Ираном в товарищеском матче в Волгограде.

Россия – явный фаворит с коэффициентом 1.69. На победу иранцев букмекеры дают 5.30, на ничью – 4.10.

Всего эти сборные играли между собой трижды – все матчи были товарищескими. В 2011-м Иран победил (1:0), в 2017-м и 2023-м была зафиксирована ничья, оба раза – со счетом 1:1.

Если Иран снова как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 2.17.

Матч пройдет 10 октября. Начало – в 20:00 мск.

