Сборная России ни разу не побеждала Иран. 1.69 – тренд прервется
Сборная России сыграет с Ираном в товарищеском матче в Волгограде.
Россия – явный фаворит с коэффициентом 1.69. На победу иранцев букмекеры дают 5.30, на ничью – 4.10.
Всего эти сборные играли между собой трижды – все матчи были товарищескими. В 2011-м Иран победил (1:0), в 2017-м и 2023-м была зафиксирована ничья, оба раза – со счетом 1:1.
Если Иран снова как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 2.17.
Матч пройдет 10 октября. Начало – в 20:00 мск.
Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?
Опубликовала: Венера Кравченко
