«Ванкувер» Мюллера – явный фаворит Запада МЛС. За тур до конца регулярки у 3 клубов есть шансы на победу в конференции

Букмекеры считают «Ванкувер Уайткэпс» явным фаворитом на победу в Западной конференции МЛС.

За тур до конца регулярки «Ванкувер», за который выступает Томас Мюллер», с 63 очками возглавляет таблицу Запада.

2-е место занимает «Сан-Диего» (60 баллов), на 3-й строчке располагается «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина (59 очков). При этом у «Лос-Анджелеса» есть матч в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 1.14 на то, что «Ванкувер» финиширует первым в Западной конференции. Вторым фаворитом котируется «Лос-Анджелес» (6.50), третьим – «Сан-Диего» (17.00).

Также у «Ванкувера» есть шанс стать победителем всего регулярного чемпионата МЛС-2025. Для этого нужна их победа в последнем туре и поражение «Филадельфии» – лидера Восточной конфереции (66 очков). 

В случае равенства очков команды в таблице МЛС распределяются по разнице голов. Сейчас у «Ванкувера» лучшая в регулярке разница (65:36).

Последний тур регулярки МЛС пройдет в ночь с 18 на 19 октября.

