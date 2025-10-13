У Казахстана 2 победы за последние 2 года – обе над Лихтенштейном. 10.40 – обыграют Северную Македонию

Казахстан встретится с Северной Македонией в рамках отбора к ЧМ-2026.

За последние два года казахстанская сборная выиграла лишь 2 официальных матча – оба против Лихтенштейна (2:0, 4:0) в текущей квалификации.

Букмекеры считают Северную Македонию подавляющим фаворитом сегодняшней игры за 1.41. На победу Казахстана дают коэффициент 10.40, на ничью – 4.79.

Матч пройдет 13 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.