Картина с Ильей Авербухом выставлена на благотворительном аукционе

Представив первый показ грандиозного ледового мюзикла «Кармен» на ЦСКА Арене в Москве, хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух не cмог пропустить благотворительный проект «Герои на льду» от ДоброFON на этапе Гран-при в Казани.

Помимо ставших в этом сезоне уже традиционными на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию фото- и автограф-сессий с выдающимися фигуристами, Авербух выставил в фойе свои многочисленные медали, включая главную — «серебро» Олимпиады-2002, а также презентовал картину «Момент единения» художницы Нели Услановой, на которой он смотрит на зрителей после победы на чемпионате мира в Нагано в 2002 году.

– Казань прекрасна и расцветает с каждым моим приездом, – начал с приветственным словом Авербух. – Не случайно именно здесь проходила встреча глав государств объединения БРИКС, это говорит об определенном статусе столицы Татарстана. Вот и один из этапов Гран-при по фигурному катанию – в Казани, и я здесь. Думал, что на картине будет изображен какой-то фрагмент танца, и очень рад, что это не так, на ней запечатлен очень важный момент – моя первая эмоция после победы. Здорово, что существуют такие проекты, как «Герои на льду». Человек, который приобретет эту картину, будет знать, что за ним стоит добрый поступок, ведь все вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.

Презентованную Авербухом картину может приобрести любой желающий, полотно выставлено на онлайн-аукционе в пользу казанского благотворительного фонда «Исполнение мечты».