«Интер» – «Арсенал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ

6 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Арсенал». Встреча пройдет в Милане и начнется в 23:00 мск.

У обеих команд по семь очков после трех туров ЛЧ. Миланцы и лондонцы выиграли по два матча и по одному свели вничью.

«Интер» и «Арсенал» еще не пропускали в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В двух из трех матчей итальянской команды и во всех трех играх английского клуба было меньше трех голов.

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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита противостояния. На победу команды Симоне Индзаги предлагают коэффициент 2.75, на успех коллектива Микеля Артеты дают 2.85, ничья идет за 3.30.

На победу миланцев с форой 0 можно поставить за 1.90, аналогичный исход на «Арсенал» идет за 1.96.

Эксперты дают примерно равные шансы на результативный футбол и игру с малым количеством голов. На тотал больше 2.5 предлагают 1.98, ТМ 2.5 идет за 1.88.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Интеру». На хозяев пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на успех гостей отдано 25% ставок.

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