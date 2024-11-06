Реклама
0

«Интер» – «Арсенал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ

6 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Арсенал». Встреча пройдет в Милане и начнется в 23:00 мск.

У обеих команд по семь очков после трех туров ЛЧ. Миланцы и лондонцы выиграли по два матча и по одному свели вничью.

«Интер» и «Арсенал» еще не пропускали в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В двух из трех матчей итальянской команды и во всех трех играх английского клуба было меньше трех голов.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита противостояния. На победу команды Симоне Индзаги предлагают коэффициент 2.75, на успех коллектива Микеля Артеты дают 2.85, ничья идет за 3.30.

На победу миланцев с форой 0 можно поставить за 1.90, аналогичный исход на «Арсенал» идет за 1.96.

Эксперты дают примерно равные шансы на результативный футбол и игру с малым количеством голов. На тотал больше 2.5 предлагают 1.98, ТМ 2.5 идет за 1.88.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Интеру». На хозяев пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на успех гостей отдано 25% ставок.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

Ставки на спорт
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стример xQc проиграл $700 тысяч, поставив на победу Камалы Харрис на выборах в США
24 минуты назадФото
«ПСЖ» или «Атлетико»? Заряжайте на топ-матч ЛЧ с фрибетом 3000 от Winline
39 минут назадРеклама
Николай Оганезов о желании 64% россиян запретить рекламу ставок на спорт: «Некорректно заданные вопросы приводят к неправильному отражению мнения общества»
155 минут назад
Беттор заработал почти $30 млн, поставив на победу Трампа на президентских выборах
сегодня, 10:19
Трамп победил на выборах президента США. В сентябре фаворитом у букмекеров была Харрис
2сегодня, 09:43
«Интер» – небольшой фаворит матча с «Арсеналом в ЛЧ. Команды набрали по 7 очков в 3 турах
сегодня, 08:55
В Госдуме предложили ограничить рекламу ставок на спорт: «Мы не заметили, насколько букмекеры и их реклама плотно вошли в нашу жизнь»
5сегодня, 07:47
«Рубин» играл с ЦСКА вничью три раза подряд – чего ждать от кубкового матча? Армейцы фавориты за 2.15
сегодня, 07:00Реклама
76% россиян воспринимают азартные игры как легальное мошенничество («Вебер»)
3вчера, 22:34
«Реал» проиграл «Милану» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу». Итальянский клуб шел андердогом за 6.60
30вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom Dacha: турнир и уникальное комьюнити для фанатов Dota 2 в пабстомпе в самом сердце Москвы
сегодня, 08:31Реклама
«Реал» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение мадридцам
вчера, 11:09Реклама
«Ливерпуль» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ
вчера, 11:02Реклама
FONBET запускает диджитал-игру по мотивам Великой погони Овечкина
вчера, 10:19Реклама
Клуб «Урал – Западная Сибирь» – чемпионы Континентальной лиги дзюдо
вчера, 09:46Реклама
«МЮ» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет АПЛ, считают букмекеры
8вчера, 09:18
«Реал» – явный фаворит матча с «Миланом». На итальянцев дают кэф 6.40
3вчера, 08:26
Толчинский набрал очки в 1 из 13 последних матчей. 1.55 – снова останется без результативных баллов
14 ноября, 12:46
Объем ставок на выборы президента США превысил $3 млрд. На Трампа ставят 57% бетторов Polymarket, на Харрис – 43%
24 ноября, 10:13
Трамп станет президентом США, считают букмекеры. Выборы пройдут 5 ноября
14 ноября, 09:45