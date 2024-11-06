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В Госдуме предложили ограничить рекламу ставок на спорт: «Мы не заметили, насколько букмекеры и их реклама плотно вошли в нашу жизнь»

В Госдуме предложили на законодательном уровне ограничить рекламу букмекерских компаний.

Такое предложение высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Две трети граждан говорят, что так или иначе сталкивались с рекламой ставок на спорт и букмекеров, при этом 60% считают, что такую рекламу в целом нужно запретить.

Я считаю, что сегодня на законодательном уровне необходимо заняться вопросом ограничения рекламы ставок на спорт и букмекеров.

Мы сами не заметили того, насколько букмекерские конторы и их реклама в принципе плотно вошли в нашу жизнь за последние несколько лет. Спортивную трансляцию нельзя посмотреть, не увидев 2-3 таких рекламных ролика.

Согласно действующим нормам, сейчас реклама основанных на риске игр может транслироваться с 22:00 до 07:00, общая ее продолжительность достигает 20% от общего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований.

При этом мы знаем, что реклама может программировать зрителей на подсознательном уровне, развивая в том числе и у молодого поколения интерес к азартным играм. Как результат – порядка 6 миллионов граждан ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше триллиона рублей.

Законодательные ограничения в этой области необходимы. Но действовать нужно аккуратно. Нельзя допустить, чтобы большая часть этого бизнеса перекочевала из белой, легальной зоны в черную.

Да, более триллиона рублей люди приносят в букмекерские конторы, но еще столько же, а может быть даже больше, они тратят в нелегальных онлайн-казино. Наша задача – не спровоцировать роста этих значений, а найти компромисс, от которого выиграют, в первую очередь, наши граждане», – написал депутат «Единой России» в телеграме.

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Как оценивали разгром «Сити»? Кэф солидный, но не такой уж и шок

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Немкина
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