64% опрошенных россиян выступили за запрет рекламы ставок на спорт
Две трети жителей России сталкивались с рекламой ставок на спорт, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер».
«Рекламу ставок большинство (71%) респондентов не поддерживают. Кроме того, 69% опрошенных согласны с тем, что на сайтах букмекеров необходимо делать предупреждения о риске азартных игр, а рекламу ставок в целом нужно запретить (64%)», – говорится в результатах исследования.
К ставкам опрошенные преимущественно относятся нейтрально (45%) или отрицательно (43%). При этом конкретные букмекерские компании знают более четверти (27%) россиян.
Онлайн-опрос проводился 22-23 октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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