76% россиян воспринимают азартные игры как легальное мошенничество («Вебер»)

Большинство россиян считают азартные игры легальным мошенничеством, следует из данных опроса социологического агентства «Вебер».

Азартными называют себя только 18% опрошенных россиян. Более половины респондентов в целом считают азартность отрицательным качеством человека, а пятая часть – положительным.

Большинство опрошенных (76%) воспринимают азартные игры как легальное мошенничество. Людей, которые проигрывают деньги из-за такого увлечения, россияне чаще осуждают (37%), реже проявляют сочувствие (28%) или безразличие (28%).

Россияне считаю наиболее опасными игровые автоматы (52%), а также покер и карточные игры на деньги (33%). Лотерея – самая безопасная азартная игра по мнению опрошенных (42%).

Онлайн-опрос проводился 22-23 октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек.

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