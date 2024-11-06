76% россиян воспринимают азартные игры как легальное мошенничество («Вебер»)
Большинство россиян считают азартные игры легальным мошенничеством, следует из данных опроса социологического агентства «Вебер».
Азартными называют себя только 18% опрошенных россиян. Более половины респондентов в целом считают азартность отрицательным качеством человека, а пятая часть – положительным.
Большинство опрошенных (76%) воспринимают азартные игры как легальное мошенничество. Людей, которые проигрывают деньги из-за такого увлечения, россияне чаще осуждают (37%), реже проявляют сочувствие (28%) или безразличие (28%).
Россияне считаю наиболее опасными игровые автоматы (52%), а также покер и карточные игры на деньги (33%). Лотерея – самая безопасная азартная игра по мнению опрошенных (42%).
Онлайн-опрос проводился 22-23 октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек.
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