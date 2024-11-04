55% на победу Трампа, но семь штатов колеблются. Что букмекеры думают о шансах Харрис?

5 ноября – день президентских выборов в США. Очевидно, что событие выходит далеко за пределы политической повестки – вот и букмекеры активизировались. В США уже бьются рекорды по количеству ставок на победителя в дуэли Камалы Харрис и Дональда Трампа, а компании в этот раз творчески подходят к выборам, открывая линии даже на победы в конкретных штатах.

Важно, что в России легально поставить на следующего президента США нельзя. С 2020 года букмекерские конторы получили разрешение принимать пари только на спортивные события. В то же время коэффициенты позволяют составить общее представление о ситуации. Посмотреть на них – не запрещено.

Трамп – фаворит в линии, но Харрис лидировала еще два месяца назад

За день до голосования Дональд Трамп оценивается в диапазоне от 1.60 до 1.70. Камала Харрис пришла к решающему моменту с коэффициентом 2.20. Если сильно округлить, то получится примерно 55-60% против 40-45%.

По ходу гонки позиции политиков сильно менялись. Максимальная вероятность на победу у Трампа пересекала отметку в 68%. Это случилось в январе 2024 года на фоне крупного успеха политика на выборах кандидата в президенты от Республиканской партии. Низшая точка падения – 44%. Так успех Трампа оценивали в середине сентября 2024 года.

Вероятность успеха Харрис сейчас примерно на 7% выше, чем было у нее на старте самостоятельной кампании в июле.

Все решится в колеблющихся штатах – сомневаются и букмекеры

Судьба выборов в США традиционно зависит от колеблющихся штатов. Так называют регионы, где нет предсказуемого победителя. Количество таких штатов зависит от напряженности кампании: в 2024 году к таким отнесли всего семь. В спорные зоны вошли:

● Аризона, ● Джорджия, ● Мичиган, ● Невада, ● Пенсильвания, ● Северная Каролина, ● Висконсин.

У зарубежных букмекеров в 2024 году есть отдельные линии на каждый штат. Аналитики смогли выделить явных фаворитов даже в колеблющихся регионах. Единственное исключение – Пенсильвания. Здесь в буквальном смысле подброс монетки – 50 на 50.

Стоит ли доверять коэффициентам в контексте выборов?

Определенно, нет. Дональд Трамп не даст соврать. В 2016 году лидер республиканской партии входил в день голосования явным аутсайдером по линии с коэффициентом 5.75, а уже на следующее утро принимал поздравления с победой над Хиллари Клинтон. В августе 2016-го на Трампа можно было спокойно ловить коэффициент 25.00.

В комичную историю угодил букмекер Paddy Power, ценящий досрочные выплаты. Аналитики пришли к выводу, что Трамп проиграл гонку и заранее выплатили выигрыши тем, кто ставил на Клинтон. В итоге забрать деньги у клиентов, естественно, было уже нельзя – пришлось выплачивать и всем остальным, поверившим в Трампа. Убытки от такой акции составили около четырех миллионов долларов.

Победителя выборов с большой долей вероятности официально узнаем уже 6 ноября. Прогнозируется совсем небольшой отрыв: поставить на то, что Трамп наберет больше 52% дают за 3.20, а на показатель Харрис ниже 46% коэффициент держится в районе 20.00.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Alex Wong; East News /AP Photo/Patrick Sison