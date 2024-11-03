Выборы в США привели к всплеску популярности платформ для ставок
В США благодаря выборам вырос спрос на платформы для ставок Polymarket и Kalshi.
Приложение Kalshi в Apple App Store в настоящее время занимает 7-е место по популярности, а также числится на первом месте в категории финансовых продуктов по количеству загрузок. Только за последний месяц клиенты платформы поставили на исход электоральной кампании более 100 млн долларов.
Пользователи Polymarket в октябре поставили на президентские выборы почти 2 млрд долларов. Это в четыре раза больше, чем в сентябре, и в 10 раз больше, чем в апреле. При этом платформа не работает на американском рынке. До 2024 года ежемесячный оборот Polymarket не превышал 20 млн долларов.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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