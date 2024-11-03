Гонка в АПЛ опять запуталась: «Ливерпуль» – новый фаворит сезона у букмекеров, «Арсенал» откатился

Чудо-тур в АПЛ ярко отразился и на чемпионской гонке. «Ливерпуль» продолжает прогресс по коэффициентам: 9.00 трансформировались в 2.70 всего за десять туров. Это главный рывок во всех топ-лигах.

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Букмекеры не сошлись между собой в расстановке сил по итогам десяти туров. «Ливерпуль» стоит первым вместе с «Манчестер Сити» в Бетсити. Обе команды сейчас располагают в линии коэффициентом 2.70. А вот у британских аналитиков среднее соотношение все же в пользу «Манчестер Сити»: 2.50 против 2.70.

В чем солидарны все – в падении шансов «Арсенала». Нигде уже не дают меньше 4.00 на чемпионский титул.

Нынешняя гонка – большая редкость для АПЛ. Трех претендентов на трофей с высокими шансами в линии у букмекеров после десятого тура не было с легендарного сезона «Лестера»: тогда в «лис» все же долгое время не верили, а хромающие топ-клубы оценивали примерно на одном уровне.

Сейчас «Ливерпуль» – уже третий клуб, засветившийся на вершине за столь короткий отрезок времени.

В случае с «Арсеналом» ситуация вообще вышла любопытной. Лондонцы возглавили гонку у букмекеров после шестого тура, когда «Манчестер Сити» споткнулся в игре с «Ньюкаслом». В то же время «Арсенал» был первым у букмекеров, будучи только третьим в таблице.

После поражения от «Ньюкасла» команда Артеты нащупывает самый низкий коэффициент на титул в нынешнем сезоне – отметка в 4.00 ранее не преодолевалась.

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До начала чемпионата у букмекеров были небольшие сомнения по поводу попадания «Ливерпуля» в первую четверку: коэффициент плавал в диапазоне 1.50 до 1.60, допускалась борьба с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

После десятого тура аналитики своим новым коэффициентом фактически поздравляют клуб с попаданием в первую четверку – 1.06.

Кстати, успехи в АПЛ косвенно отражаются и на уверенности букмекеров в шансах «Ливерпуля» на победу в Лиге чемпионов. Здесь «Ливерпуль» также догнал «Арсенал»: обе команды получили по 9.00, уступая лишь «Манчестер Сити», «Реалу» и «Барселоне».

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У «Ливерпуля» далее будет очень сложный календарь: «Байер», «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Реал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Эвертон». До середины декабря почти не выдохнуть. Очевидно, что следующая важная отметка в оценке шансов на победителя АПЛ – 1 декабря. В первый день зимы «Ливерпуль» проверит действующего чемпиона.

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Фото: Gettyimages /Jan Kruger, Stu Forster