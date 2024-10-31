«Фиорентина» и «Дженоа» чаще других играют вничью в Серии А. 3.90 – очередная ничья

«Дженоа» примет «Фиорентину» в 10-м туре Серии А.

За последние 10 сезонов команды встречались 19 раз. В 11 матчах была зафиксирована ничья.

Больше ничьих на этом отрезке нет ни у кого. Ближайшие преследователи – «Аталанта» и «Ювентусом», а также «Сассуоло» и «Удинезе» – сыграли вничью 10 раз.

Букмекеры дают коэффициент 3.90 на то, что «Дженоа» и «Фиорентина» снова сыграют вничью.

Матч состоится 31 октября и начнется в 20:30 мск.

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