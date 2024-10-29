Что в Первой лиге: шансы на РПЛ взлетели у «Балтики», «Сочи» тормозит, а в «Торпедо» и «Арсенал» до сих пор верят меньше

За тур до конца первого круга.

В Первой лиге прошло 16 туров – на выходных закончится первый круг. Как это соотносится с прогнозами – начальными и недавними, кто сейчас главный претендент на выход в РПЛ и есть ли какие-то неожиданности?

Нет явных лидеров, есть плотность

Напомним, с 1-2 места – прямой выход в РПЛ, с 3-го или 4-го – стыковые матчи с командами из РПЛ. Так выглядит первая шестерка:

В первой половине таблицы разница между командами только двухочковая. Плотность есть – например, располагающаяся на 12-м месте «Родина» отстает от зоны стыков только на шесть очков – то есть находится на расстоянии двух побед.

Перед сезоном букмекеры записывали в первую шестерку помимо «Урала», «Балтики», «Арсенала» и «Сочи» (которые там и обитают) – «Родину» и «Аланию». Вместо них сейчас здесь «Торпедо» и подтянувшийся «Черноморец.

В зоне вылета тоже плотно – места с 14-го по 17-е различаются на очко, но главному аутсайдеру тяжело – у «Тюмени» только девять баллов и до спасительного 15-го места она отстает уже на семь очков.

Кто выйдет в РПЛ? По 72% вероятности у «Балтики» и «Урала»

«Балтика» после прихода Андрея Талалаева стала набирать очки и зашла в лидирующую группу, а еще только что обыграла в важном матче «Урал». «Сочи» никак не может потеснить лидеров, «Торпедо» чуть увеличивает шансы, а «Арсенал» до сих пор не проигрывает.

Именно эту пятерку и выделяют, указывая шансы на выход в РПЛ. При этом здесь не упоминается, каким образом пройдут команды – через прямой выход или через стыки.

«Балтика» выиграла четыре из пяти последних матчей и увеличила шансы, у «Урала» же за эти пять игр только одна победа, но он держится. «Сочи» в последних восьми матчах проиграл лишь однажды, но и выиграл только два раза. «Торпедо» и «Арсенал» вообще идут без поражений, но у Тулы шесть ничьих подряд!

С «Торпедо» вообще тяжело бороться, когда вот так стреляет Ираклий Манелов:

1.39 у «Балтики» и «Урала» – это 72% вероятности, у «Сочи» – 58%, у «Торпедо» – 41%, у «Арсенала» – 33%. Несмотря на бодрый ход «Арсенала», лидерские позиции в нескольких турах плюс отсутствие поражений – букмекеры все равно не спешат считать команду фаворитом. Она остается на самом дне топ-5 по шансам.

А «Балтика» и «Урал» пока серьезнее всех претендуют на выход. В игре между ними красиво исполнил Андрей Егорычев:

Хотя и не помогло: «Балтика» обеспечила себе волевую победу.

Кто выйдет в РПЛ напрямую? Пятерка та же, но коэффициент на «Черноморец» заметно падает

В следующей таблице команд чуть побольше – помимо топ-пятерки пока еще считают шансы восьми других. Вот как это выглядит:

За 12 последних туров коэффициент на «Черноморец» упал в три раза, а на «Родину» скакнул почти в девять. С «Черноморцем» вообще интересно – он вместе с КАМАЗом и «Соколом» перед стартом имел самый высокий коэффициент на победу в лиге (1000.00), а после десяти туров он упал до 75.00. Сейчас – вообще до 35.00. Хотя в процентах это не так уж и заметно – от 0,1% до 3%.

А еще «Черноморец» классно забивает со стандарта. Например, вот так:

У «Ротора» заметны колебания, команда выглядит нестабильно. За «Аланию» особенно грустно – коэффициент взлетел больше чем в 15 раз. Обратил на себя внимание «СКА-Хабаровск» – как приехал домой, сразу расшвырял три гола «Уралу» и целых шесть «Черноморцу» – в двух турах подряд 3:3 и 6:1. Так что в эту компанию вернулся по праву.

А гол Артема Симоняна в ворота новороссийского клуба был украшением тура.

Шансы на 1-2 места у «Балтики» и «Урала» оценены в 58%, у «Сочи» – в 44%, у «Торпедо» – в 26%, а у «Арсенала» – в 21%. Пять команд с коэффициентом 200.00 пока еще имеют полпроцента на первые две строчки по версии букмекеров.

«Сочи» был третьим претендентом – им и остается. Но что у него с результатами?

Предстартовые расклады выделяли «Урал» и «Балтику» главными фаворитами, но совсем рядом шел и «Сочи» – разница между сочинскими 4.00, калининградскими 3.80 и уральскими 2.60 на победу в лиге все же небольшая. Сейчас, кстати, то же значение у «Сочи» – 4.00, а у «Урала» и «Балтики» – по 3.00.

Казалось, что с Робертом Морено и его составом сочинцы обязательно будут в лидерах. А вышло так, что «Сочи» всего лишь однажды был в четверке – после восьмого тура. Все остальное время – за ее пределами.

Тогда по итогам восьми туров «Сочи» выиграл половину матчей, но все четыре дальнейшие сентябрьские отыграл вничью. Потом, правда, были 5:0 над «Чайкой», но затем нестабильность – ничья, победа, поражение. Первый круг уже почти закончился, а наладить результаты команда до сих пор не может.

* * *

Последний тур первого круга – на выходных. Пятеро из первой шестерки сыграют дома: «Торпедо» – с «Аланией», «Черноморец» – с «Шинником», «Сочи» – с «Нефтехимиком», «Балтика» – со «СКА Хабаровском», а «Урал» – с «Родиной». И только «Арсенал» отправится на выезд к «Соколу».

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Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Александр Вильф; РИА Новости /https://vk.com/fcbaltika