Овечкину осталось 37 шайб до Гретцки. Букмекеры уверены, что рекорд падет

Александр Овечкин сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забил 856-й и 857-й голы в лиге.

39-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в истории НХЛ – теперь их разделяет 37 шайб.

Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 1.37 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Обратная ставка сыграет за 2.85.

Ставочная вики Спортса

Кто идет в РПЛ: взлетели шансы «Балтики», «Сочи» тормозит, в «Торпедо» и «Арсенал» до сих пор верят меньше