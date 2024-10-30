Овечкину осталось 37 шайб до Гретцки. Букмекеры уверены, что рекорд падет
Александр Овечкин сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забил 856-й и 857-й голы в лиге.
39-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в истории НХЛ – теперь их разделяет 37 шайб.
Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 1.37 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Обратная ставка сыграет за 2.85.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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