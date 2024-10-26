«Барселона» проигрывает 2-й тайм «Реалу» в 4 очных матчах подряд. 2.08 – серия продлится в 11-м туре Ла Лиги

«Реал» играет дома в класико с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв).

«Барселона» проигрывает 2-й тайм «Реалу» в 4 очных матчах подряд. В лайве «сливочные» котируются фаворитами за 2.08. На сине-гранатовых можно поставить за 4.10, на ничью – за 3.50.

Если «Реал» не проиграет, то повторит рекорд «Барселоны» по длительности серии без поражений в Ла Лиге – 43 матча.

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