«Краснодар» победил «Динамо» в 7 матчах подряд, но сегодня котируется андердогом

«Динамо» примет «Краснодар» в Фонбет Кубке России.

Семь последних личных встреч команд завершились победами «Краснодара», шесть из них – в основное время.

«Быки» котируются андердогами сегодняшней встречи за 2.90. На победу «Динамо» дают коэффициент 2.60, на ничью – 3.40.

Матч состоится 13 августа и начнется в 20:45 мск.