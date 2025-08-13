«Краснодар» победил «Динамо» в 7 матчах подряд, но сегодня котируется андердогом
«Динамо» примет «Краснодар» в Фонбет Кубке России.
Семь последних личных встреч команд завершились победами «Краснодара», шесть из них – в основное время.
«Быки» котируются андердогами сегодняшней встречи за 2.90. На победу «Динамо» дают коэффициент 2.60, на ничью – 3.40.
Матч состоится 13 августа и начнется в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
