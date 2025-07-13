Салах забьет около 24 мячей и сделает примерно 15 ассистов в следующем сезоне АПЛ, считают букмекеры. В предыдущем чемпионате у египтянина было 29+18
Букмекеры открыли специальную линию на статистику Мохамеда Салаха в АПЛ-2025/26.
По голам установлена отметка на тотале 23,5, по ассистам – на тотале 14,5. На больше и меньше этих тоталов дают одинаковые коэффициенты – по 1.85.
Тотал больше 38,5 очков по системе гол+пас идет за 1.90. Если Салах наберет меньше 39 очков, сыграет коэффициент 1.80.
В прошлом сезоне АПЛ вингер «Ливерпуля» забил 29 голов и сделал 18 ассистов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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