Салах забьет около 24 мячей и сделает примерно 15 ассистов в следующем сезоне АПЛ, считают букмекеры. В предыдущем чемпионате у египтянина было 29+18

Букмекеры открыли специальную линию на статистику Мохамеда Салаха в АПЛ-2025/26.

По голам установлена отметка на тотале 23,5, по ассистам – на тотале 14,5. На больше и меньше этих тоталов дают одинаковые коэффициенты – по 1.85.

Тотал больше 38,5 очков по системе гол+пас идет за 1.90. Если Салах наберет меньше 39 очков, сыграет коэффициент 1.80.

В прошлом сезоне АПЛ вингер «Ливерпуля» забил 29 голов и сделал 18 ассистов.

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