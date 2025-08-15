«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд у «Борнмута» с общим счетом 14:2. 1.86 – победят с разницей в 2+ мяча
«Ливерпуль» и «Борнмут» встретятся в матче 1-го тура АПЛ.
Пять последних личных встреч завершились победами «Ливерпуля», из них 4 – с разницей минимум в два мяча. Общий этих матчей – 14:2.
Букмекеры дают коэффициент 1.33 на успех мерсисайдцев и 1.86 на победу с разницей минимум в два мяча. 3.50 – «Борнмут» не проиграет.
Матч пройдет 15 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
Кто выиграет АПЛ?3235 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
