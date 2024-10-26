Оператор Betsson зафиксировал рекордную выручку в 3-м квартале 2024 года
Шведский оператор Betsson опубликовал отчет о доходах компании за 3-й квартал 2024 года.
Выручка составила 280,1 млн евро. Это рекорд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. 75% всего дохода составила деятельность казино, еще 24% выручки составляют ставки на спорт, 1% приходится на прочие продукты: покер, бинго и другие.
Депозиты клиентов выросли на 19,8% в годовом исчислении и достигли исторического максимума в 1,48 млрд евро.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБ Бизнес
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