Оператор Betsson зафиксировал рекордную выручку в 3-м квартале 2024 года

Шведский оператор Betsson опубликовал отчет о доходах компании за 3-й квартал 2024 года.

Выручка составила 280,1 млн евро. Это рекорд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. 75% всего дохода составила деятельность казино, еще 24% выручки составляют ставки на спорт, 1% приходится на прочие продукты: покер, бинго и другие.

Депозиты клиентов выросли на 19,8% в годовом исчислении и достигли исторического максимума в 1,48 млрд евро.

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