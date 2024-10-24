«Атлетико» проиграл «Лиллю», ведя 1:0 к 61-й минуте. На камбэк французов давали 32.00
«Атлетико» уступил «Лиллю» (1:3) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб проиграл, ведя в счете до 61-й минуты. В лайве на камбэк «Лилля» можно было поставить за 32.00.
В прематче победа французского клуба шла за 7.00. «Атлетико» котировался явным фаворитом за 1.44.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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