«Атланта» вышла в 1/16 финала МЛС. У команды Миранчука худшие шансы на чемпионство среди 18 участников плей-офф

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в МЛС.

«Атланта Юнайтед» вышла в 1/16 финала (раунд «уайлд-кард», в котором 8-й и 9-й клубы разыграют последнюю путевку в плей-офф). Команда Алексея Миранчука победила в заключительном матче регулярки и заняла 9-е место благодаря поражениям «Ди Си Юнайтед» и «Филадельфии Юнион», шедших перед туром выше «Атланты».

Перед последней игрой регулярного сезона букмекеры давали 18.00 на выход «Атланты» в плей-офф. Сейчас у команды худшие шансы на чемпионство среди 18 участников.

Победитель плей-офф МЛС сезона-2024:

1. «Интер Майами» – 2.50;

2. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 4.50;

3. «Коламбус Крю» – 7.50;

4. «Лос-Анджелес» – 8.00;

5. «Сиэтл Саундерс» – 17.00;

...

«Атланта Юнайтед» – 201.00.

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