Мбаппе попал в заявку «Реала» на игру с «Сельтой». Француз котируется самым вероятным автором гола в матче
«Реал» на выезде сыграет с «Сельтой» в матче 10-го тура Ла Лиги.
«Сливочные» считаются фаворитами за 1.65. На «Сельту» предлагается коэффициент 5.30. Ничья оценивается в 4.30.
Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола за 1.95. Француз попал в заявку клуба на матч и, вероятно, выйдет в старте, несмотря на обвинения в изнасиловании.
Игра пройдет 19 октября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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