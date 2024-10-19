Мбаппе попал в заявку «Реала» на игру с «Сельтой». Француз котируется самым вероятным автором гола в матче

«Реал» на выезде сыграет с «Сельтой» в матче 10-го тура Ла Лиги.

«Сливочные» считаются фаворитами за 1.65. На «Сельту» предлагается коэффициент 5.30. Ничья оценивается в 4.30.

Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола за 1.95. Француз попал в заявку клуба на матч и, вероятно, выйдет в старте, несмотря на обвинения в изнасиловании .

Игра пройдет 19 октября. Начало – в 22:00 мск.

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