Был ли пенальти в ворота «Спартака»? Могли дождаться – их часто ставят в матчах с «Краснодаром»

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Краснодар» и проиграл 0:3. Интриг хватало и по забитым голам, и по исходу, но высокой казалась и вероятность назначения пенальти, хотя букмекеры давали стандартные цифры.

Удар в руку Абене – но не пенальти, а было близко

В первом тайме «Краснодар» забил два безответных мяча «Спартаку» и мог рассчитывать на третий – уже с пенальти, когда мяч после удара Эдуарда Сперцяна летел в створ и отрикошетил от руки Миенти Абены.

Стоило ли ставить пенальти? Решение Кирилла Левникова продолжать игру одобрил телеграм-канала «Але, рэф!»: «Рука внизу. Не отставлена. Даже с учетом того, что мяч идет в ворота. Нет неестественного увеличения тела».

Но уж сам факт назначения пенальти в игре между именно этими соперниками удивления бы не вызвал.

Пенальти назначался в шести из последних десяти матчей «Спартака» и «Краснодара»

Почему пенальти ждали – аргумента сразу три.

Первый – банальный: хватает техничных игроков у обеих команд, практически любой из группы атаки может уйти на скорости или сыграть хитро в чужой штрафной. Но это простая теория.

Второй – из опыта этого и прошлого сезонов. «Спартак» чаще всех зарабатывает пенальти в РПЛ – уже пять. Еще два было в Кубке – итого целых семь. Тут он опережает «Краснодар», который бил всего один пенальти в этом сезоне, но в прошлом – сразу восемь, а чаще него их исполняли только «Крылья Советов». В общем, какая-нибудь из этих команд за последнее время по пенальти все равно в топе.

Третий – из опыта прошлых встреч. Вот что видно из последних десяти – в шести пенальти обязательно назначались. Распределилось поровну – по три матча в Москве и Краснодаре. Причем команды били сразу по четыре пенальти – просто в двух матчах по два. По три раза отличились Александр Соболев и Эдуард Сперцян.

Сейчас у «Спартака» другой пенальтист – на гол Эсекиэля Барко давали 2.75. А на точный удар Сперцяна – 3.20. Забили, правда, Кевин Ленини за 12.00 и Виктор Са за 5.00.

С другой стороны, как написала после матча Опта, в ворота «Краснодара» не ставят пенальти уже 48 матчей подряд в РПЛ, и эта серия длится полтора года. Правда, последний пенальти в ворота «Краснодара» бил как раз «Спартак» – в конце сезона-2022/23.

Вероятность та же, что и в других матчах РПЛ, но ниже, чем в Европе

Несмотря на все приведенные аргументы, букмекеры все равно никак не выделяли более серьезную вероятность пенальти в игре «Спартак» – «Краснодар» по сравнению с остальными встречами в РПЛ. Вероятность назначения пенальти оценивалась коэффициентом 2.35. Отсутствие пенальти – 1.55. Но в остальных матчах тура РПЛ цифры были ровно теми же.

Кстати, как в этом туре распределялись коэффициенты на пенальти в заметных матчах по Европе? 2.60 – «Ливерпуль» – «Челси» и «Сельта» – «Реал», 2.80 – «Бавария» – «Штутгарт», 2.90 – «Борнмут» – «Арсенал» и «Ювентус» – «Лацио».

«Ставочная вики Спортса»

Фото: РИА Новости /Александр Вильф