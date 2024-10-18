Генерал Попов мог пойти на хищение 100 млн рублей из-за долгов по азартным играм. Он проиграл на ставках около 30 млн рублей

Генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек генерала Ивана Попова в преступную группу по хищению, зная о его увлечении азартными играми и многочисленных долгах, сообщил гособвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Ранее в СКР заявили, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.

Следствие предполагало, что генерал мог потратить похищенные средства на ставки. Сообщалось , что он проиграл около 30 миллионов рублей на площадке Winline.

«Не позднее 10 января 2023 года генерал-лейтенант Цоков, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми, то есть ставками на результаты спортивных событий через букмекерские компании и постоянным привлечением на эти цели заемных средств… путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счет будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы», – сообщил гособвинитель на заседании суда.

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