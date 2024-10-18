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Генерал Попов мог пойти на хищение 100 млн рублей из-за долгов по азартным играм. Он проиграл на ставках около 30 млн рублей

Генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек генерала Ивана Попова в преступную группу по хищению, зная о его увлечении азартными играми и многочисленных долгах, сообщил гособвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Ранее в СКР заявили, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.

Следствие предполагало, что генерал мог потратить похищенные средства на ставки. Сообщалось, что он проиграл около 30 миллионов рублей на площадке Winline.

«Не позднее 10 января 2023 года генерал-лейтенант Цоков, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми, то есть ставками на результаты спортивных событий через букмекерские компании и постоянным привлечением на эти цели заемных средств… путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счет будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы», – сообщил гособвинитель на заседании суда.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РИА Новости»
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