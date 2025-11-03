Оздоев – второй бомбардир чемпионата Греции с 5 голами. 100.00 – станет лучшим бомбардиром лиги
Магомед Оздоев забил 5 голов в 9 турах чемпионата Греции.
Полузащитник ПАОКа сделал дубль в двух матчах подряд – против «Пансеррайкоса» (5:0) и «Волоса» (3:0).
Оздоев идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров греческой лиги, уступая только Аюбу Эль-Кааби из «Олимпиакоса», на счету которого 6 мячей.
Букмекеры дают коэффициент 100.00 на то, что Оздоев станет лучшим бомбардиром чемпионата Греции в этом сезоне.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости