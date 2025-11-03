  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Оздоев – второй бомбардир чемпионата Греции с 5 голами. 100.00 – станет лучшим бомбардиром лиги
0

Оздоев – второй бомбардир чемпионата Греции с 5 голами. 100.00 – станет лучшим бомбардиром лиги

Магомед Оздоев забил 5 голов в 9 турах чемпионата Греции.

Полузащитник ПАОКа сделал дубль в двух матчах подряд – против «Пансеррайкоса» (5:0) и «Волоса» (3:0).

Оздоев идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров греческой лиги, уступая только Аюбу Эль-Кааби из «Олимпиакоса», на счету которого 6 мячей.

Букмекеры дают коэффициент 100.00 на то, что Оздоев станет лучшим бомбардиром чемпионата Греции в этом сезоне.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoвысшая лига Греция
Ставки на футбол
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoАюб Эль-Кааби
logoМагомед Оздоев
logoПАОК
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Овечкин во второй раз за карьеру забросит меньше 30 шайб за регулярный сезон НХЛ, считают букмекеры. У него 2 гола в 12 матчах
49 минут назад
Роджерс – главный фаворит на пост тренера «Вулверхэмптона». Тен Хаг и Сульшер – в топ-5 у букмекров
сегодня, 07:29
Шансы «Ман Сити» на чемпионство выросли до 20%. «Арсенал» остается явным фаворитом, «Ливерпуль» – 3-й у букмекеров
вчера, 19:30
У «Спартака» нет побед в РПЛ над соперниками из топ-6. Красно-белые проиграли «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА, с «Динамо» и «Зенитом» сыграли вничью
вчера, 18:37
«Краснодар» обыгрывает «Спартак» после 1-го тайма. Камбэк красно-белых оценивается в 12% вероятности
вчера, 17:24
«Балтика» не пропустила в 4-м матче РПЛ подряд. Это клубный рекорд
вчера, 16:15
У Рэшфорда 5+6 в 13 матчах за «Барселону». 1.59 – забьет или сделает ассист в игре против «Эльче»
вчера, 15:33
«Милан» не проигрывает «Роме» дома в Серии А с 2017 года. Букмекеры дают 77% на продление серии
вчера, 14:35
«Борнмут» не проигрывает 7 матчей подряд и идет в тройке лидеров таблицы АПЛ. 2.65 – не уступит «Ман Сити»
вчера, 07:30
«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд. 2.08 – продление серии в игре со «Спартаком»
вчера, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» подсел, столкнувшись с травмами и осторожностью Аллегри». Клещенок сделал прогноз на матч «Милан» – «Рома»
вчера, 17:10
«Эльче» – сенсация старта Ла Лиги: не проигрывали семь матчей подряд, потом немного сдали и не выиграли три раза подряд». Боков о матче «Барселона» – «Эльче»
вчера, 16:00
«В прошлом сезоне «Борнмут» одержал первую победу над «Сити» в своей истории». Палагин сделал прогноз на матч
вчера, 15:10
Костомаров и Ягудин приедут в Красноярск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта
вчера, 14:31Промо
«Краснодар» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ не верят в команду Станковича
вчера, 09:36Промо
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после 1-го тайма – 1:0. Букмекеры оценивают камбэк «железнодорожников» в 7% вероятности
1 ноября, 18:07
«Бавария» иногда кажется подуставшей из-за короткой скамейки, а в середине следующей недели ждет «ПСЖ». Денисов о топ-матче 9-го тура Бундеслиги
1 ноября, 16:31
«Сосьедад» стал лучше в последних матчах, но правда не впечатляет». Прогноз Бокова на баскское дерби
1 ноября, 16:14
«В реальной таблице выше команда Томаса Франка – идут в зоне ЛЧ и отстают от лидирующего «Арсенала» всего на пять очков». Слава Палагин о матче «Тоттенхэм» – «Челси»
1 ноября, 15:29
«Зенит» на ходу, но не на таком, чтобы снести единственную непобежденную команду в РПЛ». Чернявский сделал прогноз на топ-матч 14-го тура РПЛ
1 ноября, 15:10