«Питтсбург» проиграл «Торонто», ведя 3:0 в начале третьего периода. В лайве на камбэк давали 50.00

«Торонто» обыграл «Питтсбург» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский клуб проигрывал со счетом 0:3 после второго периода. В лайве на камбэк «Торонто» давали коэффициент 50.00, что соответствовало вероятности в 2%.

«Мэйпл Лифс» забросили четыре безответные шайбы (все – в равных составах) в третьем периоде. В 3 из 4 шайб поучаствовал Вильям Нюландер – у него 2 гола и ассист.