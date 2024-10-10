19.00 – кэф на победу Казахстана над Австрией. 8.40 – команда Черчесова сыграет вничью

Австрия примет Казахстан в рамках третьего тура Лиги наций.

Букмекеры уверены в победе австрийской сборной – на это дают коэффициент 1.14.

На победу команды Станислава Черчесова можно поставить за 19.00. Ничья оценивается коэффициентом 8.40.

Матч состоится 10 октября и начнется в 21:45 мск.

Ставки на Спортсе

9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?