19.00 – кэф на победу Казахстана над Австрией. 8.40 – команда Черчесова сыграет вничью
Австрия примет Казахстан в рамках третьего тура Лиги наций.
Букмекеры уверены в победе австрийской сборной – на это дают коэффициент 1.14.
На победу команды Станислава Черчесова можно поставить за 19.00. Ничья оценивается коэффициентом 8.40.
Матч состоится 10 октября и начнется в 21:45 мск.
9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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